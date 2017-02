TEMPO Semana começa com sol e chuva em

cidades do Mato Grosso do Sul Segunda-feira deve ser quente e termômetros marcam até 35ºC

20 FEV 2017 Por LAURA HOLSBACK 06h:15

Há pouca possibilidade, mas semana pode começar com chuva em cidades do Mato Grosso do Sul. Sol deve predominar o céu de Campo Grande nesta segunda-feira e nebulosidade variável com pequena chance (inferior a 30%) de chuva pela tarde. O mesmo está previsto para Três Lagoas. Nestes dois municípios calor varia entre 31ºC e 35ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Já em Dourados e Ponta Porã manhã e tarde ensolarada e à noite também não deve chover. Em Corumbá, chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Por lá, temperatura máxima de 34ºC.

