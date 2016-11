Meteorologia Semana começa com calor de 36°C e pode chover forte a partir de quarta-feira Sol predomina, mas há previsão de pancadas de chuvas para todo o Estado

Depois de rápida passagem de frente fria pelo Estado, temperaturas devem se manter elevadas durante toda a semana, com chuvas fortes a partir de quarta-feira (23).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de amanhã já devem ocorrer pancadas de chuvas isoladas à tarde, especialmente na região do Pantanal e norte do Estado.

Sol predomina e temperatura máxima prevista é de 36°C, com mínima de 14°C.

Chuvas fortes estão previstas entre a noite de terça e toda a quarta-feira. Pancadas de chuvas devem ser acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento. Calor continua e temperaturas oscilam entre 19°C e 33°C.

Em Campo Grande, pode chover de forma isolada a partir de terça-feira, mas não há previsão de temporais para a Capital. Temperaturas ficam entre 16°C e 33°C durante a semana.

Na região do Pantanal devem ser registradas as maiores temperaturas. Em Corumbá e Porto Murtinho máxima prevista é de 36°C, com mínima de 22°C. Chuvas caem a partir de terça e podem ser fortes.

Já no leste, Três Lagoas terá termômetros oscilando entre 21°C e 33°C e predomínio de céu parcialmente nublado com chuviscos.