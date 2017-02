INSEGURANÇA Com moradores assustados, secretário promete reforço da Guarda Municipal Distrito tem série de assaltos e paredes foram pichadas com sigla do PCC

Diante das ondas de assaltos que voltaram a temer os moradores de Anhanduí, distrito de Campo Grande com 4.267 habitantes e distante cerca de 40 quilômetros da Capital, a população reclama da ausência da Guarda Municipal no local, o que acaba facilitando a ação dos criminosos, que continuam agindo na cidade.

De acordo com o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, com 20% do efetivo da Guarda Municipal de férias e 50% das viaturas quebradas, equipe de Anhanduí será reestruturada. “Não é que tiramos a Guarda Municipal de lá, a Guarda está passando por uma reengenharia, em termos de distribuição. Para este mês haverá o retorno da viatura e rodízio de efetivo”, prometeu o responsável pela pasta.

Na semana passada o Portal Correio do Estado noticiou assaltos ocorridos em posto de gasolina e barraca e tentativa de assalto em supermercado. Hoje, morador de Anhanduí que não quis se identificar relatou que o clima no local continua tenso.

“Tiraram a Guarda daqui e só a Polícia Militar não resolve”. No domingo, 26, paredes amanhecerem pichadas com a sigla do Primeiro Comando da Capital, o PCC.

OCORRÊNCIAS PASSADAS

No dia 12 de julho do ano passado, Adonias dos Santos Faleiro, 26 anos , que atuava como vendedor em barraca à margem da BR-163 foi assassinado com tiro na nuca em roubo ocorrido naquela madrugada. Adolescente de 17 anos apontado como autor do disparo foi apreendido.

