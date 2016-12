R$ 26 milhões Sem previsão de término do Aquário, Governo prorroga paralisação de contrato Fluidra é a empresa responsável por suporta à vida dos peixes

O Governo do Estado prorrogou, nesta terça-feira, o termo que paralisou o contrato entre o Estado e a empresa Fluidra Brasil Indústria e Comércio Ltda, responsável pelo serviço de suporte à vida dos peixes que habitarão no Aquário do Pantanal.

A primeira paralisação do contrato orçado em mais de R$ 26 milhões ocorreu em novembro do ano passado, depois da obra ter sido paralisada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

No termo de nova paralisação consta que os trabalhos da Fluidra ficarão suspensos por pelo menos mais 120 dias, a contar de 26 de outubro, data da assinatura do termo.

De acordo com as últimas declarações do governador, não há prazo para término da obra porque o Estado não quer investir mais dinheiro na obra. A alternativa buscada pelo Governo é parceria privada, que investiria R$ 50 milhões para o término do empreendimento.