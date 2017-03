ESCOLAS Sem novo uniforme, alunos da rede estadual não podem usar modelo azul Algumas escolas proíbem os estudantes de fazer uso de camisetsa da gestão anterior

Alunos de algumas escolas da rede estadual de ensino estão proibidos de vestir uniformes antigos. A reportagem do Correio do Estado apurou que em pelo menos três escolas de Campo Grande a direção proíbe o uso do uniforme azul, distribuído durante a gestão do ex-governador André Puccinelli, sendo permitido apenas o uso do uniforme verde, entregue durante a gestão do atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Diretora de uma escola da periferia da Capital, que preferiu não se identificar, afirmou que a orientação ocorreu ainda no ano passado, por meio de comunicado interno da Secretaria Estadual de Educação (SED). Em outro colégio, a direção pediu para os professores avisar os alunos da medida.

Em escola da região sul da Capital, desde o ano passado os alunos são obrigados a voltar para casa, caso compareçam com o uniforme da atual gestão. Conforme um aluna, que também preferiu não se identificar, a medida revoltou os estudantes, entretanto, teve de ser cumprida para que pudessem frequentar as aulas.

