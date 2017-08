Ernesto Geisel Sem freio, condutor desvia de carros

e colide em poste no centro da Capital Vítima não sofreu ferimentos graves

O motorista Ronaldo Romero, de 39 anos, ficou sem freio no veículo e acabou batendo em poste nessa manhã, na Avenida Ernesto Geisel esquina com a Avenida Afonso Pena, no centro de Campo Grande. Vítima não sofreu ferimentos graves e foi encaminhada até unidade de saúde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, condutor estava no veículo Fusca, quando percebeu que estava sem freio e, para não colidir em outros veículos, direcionou o carro até a calçada, onde colidiu contra o poste para conseguir parar.

Vítima foi retirada do veículo e apenas reclamou de dores no toráx. Mesmo com o acidente, trânsito permanece normal na avenida.