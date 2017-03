AQUIDAUANA Segurança tenta separar briga

em festa e leva facada no pescoço Vítima passou por cirurgia e segue internada na UTI

Duas pessoas foram esfaqueadas, na madrugada de hoje, durante baile em clube recreativo de Aquidauana. Uma delas era segurança do evento, de 27 anos, que acabou atingido no pescoço e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Crime ocorreu, conforme boletim de ocorrência, depois que dois rapazes de 19 e 26 anos se desentenderam durante baile no Bairro Alto. Ambos foram retirados por seguranças do local.

Não demorou muito, no entanto, para que a dupla retornasse ao clube, por volta da 1h50. O mais velho, com faca de 12 centímetros, reiniciou a discussão e esfaqueou seu oponente no braço esquerdo.

Segurança tentou interferir na briga, porém foi esfaqueado no pescoço e tórax. Outros colegas dele conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar.

Equipe do Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas, sendo o estado mais crítico do segurança que passou por cirurgia e permanece internado na UTI do Hospital Regional de Aquidauana.

Ocorrência foi registrada, na delegacia local, como homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada.