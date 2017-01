Saúde Em 12 dias, Mato Grosso do Sul

registra 2º caso de chikungunya Terceiro caso notificado em Bonito aguarda confirmação por secretaria

Nos primeiros 12 dias do ano, Mato Grosso do Sul teve registros confirmados de dois casos de chikungunya, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite dengue e zikavírus. O primeiro resultado positivo é de Campo Grande e o segundo de Ivinhema, terceiro caso foi notificado em Bonito, mas ainda aguarda confirmação por exames.

De acordo com o primeiro boletim epidemiológico divulgado neste ano pela Secretaria de Estado de Saúde, mais precisamente na quarta-feira (12), a confirmação de Ivinhema só será contabilizada no próximo relatório, já que a doença foi confirmada no mesmo dia em que o primeiro boletim do ano foi divulgado.

Em Ivinhema a doença foi diagnosticada em mulher de 48 anos, moradora da zona rural e que trabalha na área urbana. Ela realizou o tratamento específico para a doença no hospital municipal da cidade. A reportagem tentou mais detalhes sobre estado de saúde da mulher, mas não obteve retorno.

Com relação ao zíka vírus, boletim epidemiológico aponta que seis casos suspeitos foram notificados neste ano, porém, cinco já foram descartados e um aguarda resultado de exame laboratorial.

O primeiro boletim da dengue, com registros de 1° a 7 de janeiro, contabilizou 39 notificações de casos suspeitos da doença. Nenhum município se encontra em estado de alerta.

2016

No ano passado foram notificados 464 casos de febre chikungunya, destes, 24 foram confirmados e mais de 311 descartados. A maioria foi confirmada em Campo Grande, sendo oito casos.

Pessoas com febre de início súbito maior que 38,5°C e dor intensa nas articulações de início agudo, acompanhada ou não de edemas (inchaço), não explicado por outras condições, sendo residente ou tendo visitado áreas onde estejam ocorrendo casos suspeitos até duas semanas antes do início dos sintomas ou que tenha vínculo com algum caso confirmado.