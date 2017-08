TEMPO Segunda-feira tem dia quente e temperatura pode chegar a 38ºC Na Capital, calor será de 35ºC

Dia amanheceu com temperatura amena no Estado, com termômetros registrando 16ºC, em média, nas regiões de Mato Grosso do Sul. Entretanto, previsão indica calor e baixa umidade do ar no período vespertino.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu parcialmente nublado durante a manhã e céu claro à tarde. Em Campo Grande, mínima será de 21ºC e máxima pode chegar a 35ºC.

No interior, nas cidades de Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas, temperatura máxima pode chegar a 38ºC.