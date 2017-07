Tempo Segunda-feira amanhece com tempo claro e temperatura marca 12°C no Estado Em Campo Grande, temperatura máxima chega aos 31°C

Dia amanhece com temperatura amena no Estado, com termômetros registrando 12ºC, em média, em várias regiões de Mato Grosso do Sul. Entretanto, previsão indica calor e baixa umidade do ar, com índice de 20% no período vespertino.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, céu permanece claro durante o dia. Mínima será de 18ºC e máxima pode chegar a 31ºC.

No interior, nas cidades de Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, temperatura máxima não passa dos 29ºC.