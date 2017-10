TEMPO Segunda-feira começa nublada

e pode chover à tarde e à noite Previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia

A segunda-feira amanheceu com o tempo parcialmente nublado em Campo Grande. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que chova à tarde, com trovoadas isoladas, e à noite, com pancadas isoladas. As temperaturas oscilam entre 20°C e 32ºC.

Para amanhã, a previsão é de tempo encoberto, mas sem chuva. Já em Mato Grosso do Sul, a semana começa com tempo nublado e a previsão é de chuvas localizadas em praticamente todo o Estado. A temperatura se mantém estável e deve atingir a máxima de 36°C, na região nordeste.