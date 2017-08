Meteorologia Segunda amanhece com tempo nublado e chuva continua no Mato Grosso do Sul Pancadas de chuva devem atingir a Capital durante a tarde

14 AGO 2017 Por BRUNA AQUINO 07h:30

Em Campo Grande, céu amanhece parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a tarde - Bruno Henrique/Correio do Estado Dia amanheceu com tempo nublado e possibilidade de chuvas em todo o Mato Grosso do Sul, exceto nas regiões leste e nordeste, onde ficará parcialmente nublado. Temperatura cai em relação a última semana e registra em média 10°C. Entretanto, previsão indica calor e temperatura máxima pode chegar a 31°C a tarde. Umidade relativa do ar aumenta e índice registra 35%. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, céu amanhece nublado, com possibilidade de chuva a tarde. Mínima será de 16ºC e máxima pode chegar aos 28ºC. No interior, nas cidades de Dourados, Coxim e Eldorado, temperatura mínima registra 11°C e pode chover durante todo o dia, nesses três municípios.

Leia Também