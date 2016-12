CARRO AQUAPLANOU Sobrevivente de acidente na BR-163

respira com ajuda de aparelhos Jones Lunardi foi socorrido com fraturas na perna e no braço

Considerado estável estado de saúde de Jones Lunardi, de 44 anos, sobrevivente do acidente ocorrido na tarde de ontem, no quilômetros 375 da BR-163, em Rio Brilhante. Vítima foi levada para o Hospital da Vida, em Dourados, onde segue sedado e entubado.

Conforme informações da assessoria de comunicação da unidade hospitalar, Jones deu entrada com diversas fraturas pelo corpo, como braço direito e perna esquerda.

Já foi examinado pelos médicos e respira com a ajuda de aparelhos. Somente com melhora do quadro de saúde é que será possível realizar algum tipo de procedimento cirúrgico.

Jones era passageiro no veículo Honda Civic, que tinha como condutor, Jovinal Lunardi, de 40 anos, morador de Novo Progresso (PA), que chegou a ser socorrido mas morreu no caminho do hospital.

O veículo que os dois ocupavam aquaplanou e bateu de frente com caminhão. Chovia forte no momento do acidente. Vítimas foram socorridas por equipes de resgate da concessionário CCR MSVia.