Bandeirantes Secretário de Obras investigado por

obra particular com recurso público Secretário usaria veículos, materiais e mão de obra da prefeitura

O Ministério Público Estadual (MPE) está investigando desde o início deste mês denúncia de que secretário de Obras do município de Bandeirantes, distante 68 quilômetros de Campo Grande, estaria usando a estrutura da prefeitura para construção em chácara particular.

A apuração começou no dia 8 deste mês e o caso foi convertido em inquérito civil nesta semana. A publicação do promotor Daniel Higa de Oliveira consta na edição de amanhã (28) do diário oficial do órgão, que já está disponível na internet.

Segundo a investigação, o secretário Gilson Gonçalves Oliveira, que conforme Portal da Transparência está no cargo desde janeiro do ano passado e recebe R$ 2,9 mil, estaria construindo um mangueiro e fazendo perfuração de açudes em sua chácara, que fica na área rural de Bandeirantes.

O problema, de acordo com a investigação do MP, é que o secretário estaria utilizando maquinário, material e mão de obra da prefeitura para os trabalhos pessoais. Diligências já foram feitas por equipes do MP e a suspeita de que a irregularidade esteja realmente acontecendo motivou a abertura do inquérito.

A reportagem tentou contato com o secretário e a prefeitura da cidade, mas em razão de não haver expediente no domingo, nenhuma ligação foi atendida.