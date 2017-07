Morte a esclarecer Sargento músico do Exército é encontrado morto com sangramento na cabeça Corpo estava caído na Rua Pedro Manvailler, no Centro de Amambai

Segundo sargento músico do Exército Brasileiro foi encontrado morto na madrugada deste domingo, no Centro de Amambai, a 350 quilômetros de Campo Grande. O corpo Adriano Itamar da Costa de Lima, 41 anos, estava com sangramento na cabeça, na Rua Pedro Manvailler. O caso foi registrado como "morte a esclarecer" e a Polícia Civil não descarta possibilidade de homicídio.



Segundo boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar que fazia patrulhamento pela rua encontrou a vítima caída e acionou o Corpo de Bombeiros. Porém, os socorristas puderam apenas constatar o óbito. No local, a perícia relatou que havia um cigarro sobre o corpo e um maço de cigarros do lado direito, além do celular e a carteira com documentos pessoais, razão pela qual houve a rápida identificação.



Ainda não há detalhes sobre qual o tipo de ferimento teria provocado o sangramento e a consequente morte. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã, para exames que possam constatar as causas do óbito.