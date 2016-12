VÍTIMA FATAL Aspirantes a salesianos envolvidos em acidente vinham para evento em MS Gabriel Rondon, 19 anos, morreu na colisão ocorrida na BR-163

Os três seminaristas que sofreram acidente na BR-163 estavam em aldeias indígenas que ficam em Mato Grosso e vinham para Campo Grande para participarem de encontro vocacional. Eles estavam em Nissan Frontier branca no sentido Capital e o veículo, por motivo ainda a ser apurado, invadiu pista contrária e bateu na lateral de carreta. A colisão foi próxima de onde há rotatória e um shopping.

Gabriel Rondon, de 19 anos, morreu no local. Ele estava sentado no banco traseiro da caminhonete. Leandro Plizzari da Silva, 20 anos, ocupava o assento da frente e sofreu aparentemente ferimentos leves, tanto é que quando os Bombeiros chegaram para atender ocorrência, a vítima já estava do lado de fora do veículo. Reisi Rachid, 25 anos, era quem dirigia e foi levado para a Santa Casa com múltiplas fraturas.

Gabriel Rondon estava no banco de trás da caminhonete e morreu no acidente. Foto: Arquivo pessoal

​Plizzari e Rondon têm família em Corumbá. Na cidade está previsto evento neste domingo, às 17h, na Praça da Independência e Gabriel Rondon estava divulgado o passeio ciclístico. Apesar desse passeio, os três aspirantes a salesianos vinham para Mato Grosso do Sul por conta participariam de encontro vocacional.

Gabriel Rondon estava na área indígena chamada Meruri, que fica no município de General Carneiro (MT). Plizzari e Rachid tinham saído da área chamada São Marcos, que pertence a Barra dos Garças (MT)

O outro veículo envolvido na batida foi uma carreta, que era dirigida por Paulo Sérgio Costalonga, de 54 anos. Ele não sofreu ferimentos.

O motorista relatou que seguia sentido Campo Grande-Cuiabá e em trecho de descida a Frontier, de repente, invadiu a pista contrária. O caminhoneiro foi para o acostamento, mas o outro veículo atingiu a lateral da carreta. O teto da caminhonete foi arrancado com a colisão. Câmera que está instalada na rodovia teria gravado a cena.

"A caminhonete ia bater de frente. Controlei e joguei para o acostamento. Aí a carreta ia tombar. Infelizmente uma pessoa morreu. Estou tremendo.Isso é a primeira vez que me acontece", contou Costalonga, que está transportando caixas para Rondonópolis (MT).

A Missão Salesiana divulgou no começo da noite que "está empenhada em prestar atendimento a familiares da vítima que faleceu e acompanhar o estado de saúde dos outros dois" aspirantes a salesianos.

*Matéria editada às 20h35 para acréscimo de informações.