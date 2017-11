PREVISÃO Sábado terá calor de até 35ºC

e chuva forte durante à tarde Capital registra temperatura mínima de 23°C

Sábado amanheceu com clima ameno nas cidades sul-mato-grossenses e previsão indica chuva em várias regiões do Estado. Temperatura mínima registra 18°C e máxima pode chegar a 35°C em todas as regiões.

Em Campo Grande, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mínima é de 23ºC, no entanto, termômetros podem chegar a marcar 35ºC. Ainda conforme a previsão, pode haver pancadas de chuva à tarde.

O mesmo prognóstico para o interior. Nas cidades de Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã máxima será de até 29ºC. Também pode chover.