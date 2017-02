PREVISÃO DO TEMPO Calor deve fazer temperatura

no Estado chegar a 36º C Chuvas fortes estão previstas para a próxima semana em várias cidades

O calor vai marcar o sábado em Mato Grosso do Sul, com temperaturas máximas de 36º nas cidades do interior do Estado e de 32º em Campo Grande. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Inmet, o dia vai amanhecer parcialmente nublado, com possibilidade de pancada de chuva e trovoada durante à tarde em cidades como Rio Negro, Coxim, Sonora e na Capital. As mínimas devem ficar em torno de 20° C em Campo Grande e 19ºC no interior.

O Inmet informou ainda que a próxima semana vai começar com pancadas de chuva fortes em pontos isolados do Estado, como Terenos, Sidrolândia, Corumbá e Ladário.