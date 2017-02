TEMPO Sábado deve ter calor de até 37°C

e temporais em algumas cidades Inmet alertou para risco de tempestades em três regiões do Estado

Fim de semana começou parcialmente nublado e deve ser de muito calor, com pancadas de chuva e risco de temporais em três regiões de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje tempo deve ser instável, com chuvas predominantemente no período da tarde e noite.

Temperaturas devem ser elevadas em todo o Estado, com termômetros podendo atingir 37°C.

Aviso emitido pelo Inmet alerta para o risco potencial de temporais nas regiões centro, sul e norte, com chuvas intensas e rajadas de vento de até 60 km/h.

Em Campo Grande, mínima deve ser de 22°C e máxima de 32°C, com sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas.

Maiores temperaturas devem ser registradas na região oeste. Em Corumbá e Porto Murtinho, máxima prevista é de 37°C, com mínima de 23°C.

Ponta Porã, no sul, dia também deve ser quente, com temperaturas oscilando entre 20°C e 36°C. Pancadas de chuva e trovoadas estão previstas para o município.