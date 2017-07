Previsão do tempo Sábado amanhece nublado e temperaturas registram 13°C em Mato Grosso do Sul Em Campo Grande, temperatura máxima pode atingir os 29°C

Dia amanheceu parcialmente nublado, apresentando névoa seca em todo o Estado. No período da tarde, a umidade do ar pode ser baixa, principalmente nas regiões leste e nordeste, com índice de 25%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), temperatura mínima registra 13°C e máxima não deve passar dos 32°C em algumas regiões.

Em Campo Grande, o dia amanheceu claro, com névoa seca e pode registrar baixa na umidade do ar, com índice de 30% no período da tarde. Temperatura mínima é de 16°C e máxima de 29°C.

Já no interior do Estado, os termômetros podem marcar mínima de 13°C em Dourados, Tacuru e Coxim e 17°C em Aquidauana.