TEMPO Sábado amanhece com tempo claro, mas previsão é de chuva à tarde Temperatura deve ficar entre os 32ºC e 22ºC em MS

O dia amanheceu com sol forte neste sábado (18) em Campo Grande, mas a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuva para o período da tarde.

De acordo com o Inmet, as pancadas de chuva devem ser isoladas e fortes. A previsão é que a temperatura máxima atinja os 30ºC e a mínima 22ºC.

Para Mato Grosso do Sul a previsão também é de áreas de instabilidade com chuvas fortes no oeste, centro e sul. Demais regiões permanecem com tempo nublado com pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer da tarde. A temperatura máxima deve atingir os 32ºC e a mínima 22ºC.