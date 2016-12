TEMPO Sábado amanhece com chuva

que deve continuar na Capital No Estado, faz até 31ºC em Três Lagoas, segundo instituto

Sábado amanheceu com chuva que deve continuar durante o dia em Campo Grande, conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

De acordo com prognóstico, céu de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Temperaturas ficam amenas e registram até 26ºC.

Também chove em Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Corumbá, segundo o instituto. No Estado, faz até 31ºC, em Três Lagoas.