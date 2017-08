TEMPO Sábado amanhece com 22ºC na Capital

e a tarde haverá forte calor Em algumas regiões do Estado clima pode chegar a 38ºC

Mato Grosso do Sul amanheceu registrando mínima de 16ºC. Previsão indica baixa umidade do ar no período vespertino e forte calor.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande deve registrar temperaturas entre 22ºC e 35ºC durante o dia.

No interior, nas cidades de Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã, névoa seca deve encobrir o céu pela manhã, mas sol logo aparecerá. Máxima pode chegar a 38ºC.