TEMPO Sábado amanhece com 18ºC e

chove a qualquer momento em MS Capital registra máxima de 35ºC

28 OUT 2017

O dia amanheceu registrando 18ºC, em média, em Mato Grosso do Sul. No entanto, calor pode chegar a 35ºC e chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande o dia começa um pouco mais quente, com termômetros marcando 23ºC. À tarde tempo pode chegar a 35ºC. Também pode chover na Capital.

No interior, nas cidades de Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã, calor é intenso, mas chuvas podem ocorrer durante o período vespertino, amenizando temperatura.