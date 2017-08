TEMPO Sábado amanhece com 16ºC e tem

previsão de trovoadas a qualquer hora Em Campo Grande, máxima é de 30ºC

Mato Grosso do Sul amanheceu registrando mínima de 16ºC. Dia será nublado e previsão indica trovoadas a qualquer hora do dia.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande deve registrar temperaturas entre 18ºC e 30ºC durante o dia. Haverá pancadas de chuvas e trovoadas à tarde.

No interior, nas cidades de Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã, tempo nublado prevalecerá e também pode haver chuva. Máxima pode chegar a 34ºC.

"Uma frente fria começa a se organizar sobre o Paraguai, diminuindo a intensidade desse canal de umidade hoje. No domingo essa frente fria desloca sobre o estado, trazendo chuva forte no final do dia e começo de segunda-feira", informou a meteorologista Helena Turon Balbino, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na região centro-norte do Estado, chuva pode acontecer entre a tarde e a noite e a umidade do ar deve ficar entre 50% e 95%.

No leste de Mato Grosso do Sul, as temperaturas ficam mais baixas, entre 19º C e 29º C. Nessa parte do estado estão Três Lagoas, Inocência e Selvíria, por exemplo.

Para o Pantanal, a chuva pode cair durante todo o sábado e o vento deve ser fraco a moderado.

No sul e sudoeste, pancadas de chuva devem ocorrer durante todo o dia. O nível de umidade do ar fica entre 70% e 95%, com temperaturas variando entre 16º C e 30º C.