Santa Mônica Alagada há 6 meses, rua dificulta

acesso à UPA da Capital Prefeitura ainda não se posicionou sobre melhorias

Moradores reclamam da dificuldade em que se encontra há seis meses a rua Lúcia Helena Coelho Maymone, no bairro Santa Mônica em Campo Grande. Na rua onde está a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de mesmo nome do bairro, a situação quase que impossibilita fácil acesso de pacientes que frequentam o local.

Segundo moradores, a rua não tem asfalto e está nessas condições há cerca de seis meses, quando chove, os buracos viram poças d'água e dificultam a passagem de automóveis e pedestres.

O microempresário Jóse Claiton, de 47 anos, que é morador da rua, informou que foi colocado apenas cascalho na via, mas com as chuvas constantes tudo foi perdido Além disso, pacientes que vão para a UPA de cadeiras de rodas já caíram em buracos.

"Já que construíram uma unidade de saúde nessa rua, no mínimo deveriam fazer um asfalto para que as pessoas possam passar por ela, agora a gente fica nessa dificuldade, eu tenho que colocar tijolos na frente da minha calçada para amenizar o problema e meu vizinho teve que reformar sua calçada para não alagar tudo”, comenta.

Nenhum morador conseguiu entrar em contato com a prefeitura e relatar o problema, a reportagem entrou em contato, mas até a publicação dessa matéria não obteve nenhuma resposta em relação ao caso.

