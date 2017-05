Itamaracá Rua com valetas dificulta acesso a veículos e é motivo de reclamação na Capital Segundo informações, via está em mau estado há 6 meses

Moradores reclamam de rua precária que está sem manutenção há cerca de seis meses em Campo Grande. É na Rua Traíra no Bairro Itamaracá, onde o problema é motivo de reclamação dos moradores e pessoas que passam por lá diariamente.

O construtor Rafael Alves Rosso, 28 anos, informou que há seis meses não é realizada a manutenção da rua e com os períodos de chuvas que ocorreram no início do ano na cidade, o problema agravou. De acordo com Rafael, carros de porte pequeno não conseguem passar pela via, devido a vala que formou há alguns meses.

“Eu sou construtor de algumas casas nessa rua. Todos os dias estou por aqui e sempre vejo a dificuldade das pessoas em trafegar. Acho péssimo, o acesso é muito ruim, a erosão está tomando conta e só está piorando”, afirmou.

De acordo com o construtor, várias reclamações já foram feitas na prefeitura e moradores do local também entraram em contato pedindo solução para o problema.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura, através da assessoria de imprensa, para saber se está prevista a manutenção na Rua Traíra, mas até a publicação dessa reportagem não obteve resposta sobre o caso.