ORDEM DE PRISÃO Roubo de caminhão que acabou em morte foi comandado por jovem de 18 anos João Heleno foi preso em cumprimento a mandado de prisão

João Heleno Bezerra de Souza Neto, 18 anos, foi preso ontem em cumprimento a mandado de prisão preventiva, em Maracaju. O jovem é apontado pela polícia como mandante do roubo de caminhão que não deu certo porque o motorista Francisco Pereira do Nascimento, 68 anos, reagiu e foi assassinado, no domingo (22), na BR-267. Ordenados por João Heleno, dois comparsas forjaram interesse em frete para atrair a vítima. As informações foram divulgadas pelo portal Maracaju Speed.

João Heleno foi encontrado por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG), na casa onde morava na Rua Osvaldo Cardoso, no Bairro Paraguai. Conforme as investigações, João Heleno planejou o roubo do caminhão e, por telefone, contratou Francisco para falso frete.

Revólver calibre 32 e simulacro de pistola foram entregues para André Lucas de Souza e Edson Junior Milan Carneiro, ambos de 19 anos, executarem o roubo. Porém, o caminhoneiro reagiu e acabou assassinado com tiro no ombro e braço direito.

Os assaltantes desceram do caminhão e se esconderam em matagal até a chegada de João Heleno que foi buscá-los em táxi. No local usado, inicialmente, de esconderijo, foram deixadas as armas.

Na segunda-feira (23), o revólver e a imitação de pistola foram encontrados por policiais. André e Edson acabaram detidos quando foram procurar pelas armas. Eles confessaram que assassinaram o motorista porque ele reagiu.

A dupla apontou João Heleno como o mandante do roubo e o delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva que foi decretada. Na casa do criminoso, policiais apreenderam 35 papelotes de pasta base de cocaína porções de maconha. Além do latrocínio (roubo seguido de morte), o jovem responderá por tráfico de drogas.