BR-267 Rodas travam e ônibus com

20 passageiros tomba em rodovia Acidente de trânsito foi ontem à tarde, na cidade de Rio Brilhante

As rodas de ônibus que transportava 20 trabalhadores rurais travaram, veículo tombou fora da pista e vítimas foram encaminhadas para hospital. Acidente de trânsito aconteceu por volta das 17h40 de ontem no km 303 da BR-267, na cidade de Rio Brilhante.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, ônibus com placas de Sertãozinho (SP) transportava funcionários de uma usina, quando condutor, de 48 anos, perdeu controle da direção.

Motorista relatou para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que acionou o freio para reduzir a velocidade e evitar colisão com carro que seguia logo a frente, quando as rodas do ônibus travaram, ele saiu da pista e tombou na margem da rodovia.

Condutor e passageiros não tiveram ferimentos, mas ainda assim foram encaminhados para hospital em Rio Brilhante para avaliação médica.