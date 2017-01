TEMPO Risco de temporal deixa 20 cidades

de Mato Grosso do Sul em alerta Inmet emitiu alerta; veja previsão até quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de risco de temporais para 20 municípios de Mato Grosso do Sul (veja a lista abaixo).

De acordo com o instituto, há possibilidade de chuva intensa até a manhã desta segunda-feira (16) nesses locais, com risco de queda de árvores, alagamentos, destelhamentos e até queda de placas de propaganda. Os ventos podem chegar até 60 km/h, conforme a previsão.

A partir de terça-feira as pancadas de chuva se intensificarão em todo o Estado.

Os municípios em alerta são: Alcinópolis, Aparecida Do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão Do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paranaíba, Paraíso Das Águas, Pedro Gomes, Ribas Do Rio Pardo, Rio Verde De Mato Grosso, Selvíria, Sonora, São Gabriel Do Oeste, Três Lagoas e Água Clara.

PREVISÃO

Em Campo Grande, a mínima será de 19ºC e máxima de 26º nesta segunda-feira. No decorrer da semana a máxima não deve ultrapassar os 28ºC, com possibilidade de pancadas isoladas todos os dias.

Em Dourados, a máxima pode chegar aos 33ºC amanhã, com possibilidade de chuva. Já na terça, o céu deve ficar encoberto e a máxima será de 29ºC. Na quarta e quinta não há previsão de chuva e as máximas serão de 30ºC e 32ºC, respectivamente.

Já em Três Lagoas e Corumbá, o Inmet prevê muita chuva de terça a quinta-feira. A temperatura máxima chega a 29ºC na cidade do Bolsão e a 30ºC no Pantanal.