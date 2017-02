CLIMA Risco de tempestade volta a ser

registrado para três regiões de MS Temperatura no sábado pode chegar a 37º C em área do Pantanal

Risco de tempestade entre a noite de hoje e este sábado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As áreas que podem ser mais afetadas no Estado são a central, norte e sul. Algumas das cidades que estão no mapa nessas regiões são Campo Grande, Sidrolândia, Coxim, Sonora e Vicentina, que ontem teve acesso pela MS-376 interditado com queda de eucaliptos.

As rajadas de vento podem ser moderadas e as pancadas de chuva e trovoadas isoladas estão previstas principalmente para a tarde de amanhã (11).

"Tempo progressivamente mais instável no decorrer do período. Ainda faz muito calor neste sábado, mas com o aumento da nebulosidade e das áreas de instabilidade, as temperaturas começam a diminuir a partir do domingo à tarde", informou nota do Inmet.

A explicação técnica para esse tempo é a formação de um ciclone no sul do Brasil. "A convergência de ventos mais intensa se dará na faixa centro-oeste do Estado, onde as chuvas serão mais fortes", divulgou.

A previsão de temperatura para algumas cidades de Mato Grosso do Sul é de 37º C a máxima e 20º C, a mínima, neste sábado. Em Campo Grande, os termômetros podem variar entre 32º C e 22º C.

O calor mais forte deve atingir a região do Pantanal, onde ficam as cidades de Aquidauana, Miranda, Porto Murtinho e Corumbá.