O risco de queimadas em região que abrange 36 cidades de Mato Grosso do Sul aumentou consideravelmente com a queda da umidade do ar. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de grau de severidade de perigo, que teve início na manhã de hoje e vai até as 19h de terça-feira (29).

As áreas mais afetadas devem ser no norte, região central e leste do Estado. A umidade relativa do ar pode chegar a 12%, muito abaixo do estágio já considerado perigoso que é de 30%.

A relação de cidades que deve ser atingida por essas condições climáticas inclui Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Sidrolândia, Três Lagoas e Água Clara.

"A alta pressão que bloqueia a entrada de sistemas frontais ainda atua em grande parte do Brasil. Esse sistema mantém a baixa umidade relativa do ar à tarde e início da noite, o sol aparece entre poucas nuvens. O tempo seco ocasiona dificuldade na lubrificação da mucosa nasal e eleva o risco de queimadas, especialmente às margens das estradas", explicou a meteorologista do Inmet, Helena Turon Balbino

Hoje, em Campo Grande, a situação crítica da baixa umidade do ar deve ter influenciado em incêndio de grandes proporções registrado em transportadora que fica na saída para Três Lagoas. Ainda haverá investigação, mas há suspeita que fogo começou em terreno e depois atingiu a empresa. Duas carcaças de carretas foram atingidas e foi preciso isolar a área.

Na previsão do tempo para hoje, Sidrolândia deve ter temperatura de até 36º C e umidade relativa do ar de 20%. Essa deve ser a mesma situação de Campo Grande, Coxim e Camapuã. Em Três Lagoas, Água Clara e Bataguassu, a temperatura máxima deve chegar a 34º C, com umidade do ar de até 25%.

"No período (entre hoje e terça), permanece essa condição de tempo seco e quente, especialmente à tarde. Na quarta-feira, o deslocamento de uma frente fria provocará aumento da nebulosidade sobre o sul do Estado. Na quinta-feira, essa frente fria já se afasta para o oceano, sem afetar significativamente o tempo", explicou Helena.

RECOMENDAÇÃO

Por conta do risco à saúde, a recomendação é que pessoas não pratiquem exercício físico e evitem muito esforço durante a tarde. A ingestão de água também precisa ser priorizada.

Para o corpo humano manter-se hidratado, a orientação é ingestão de dois litros de água por dia. Crianças e idosos exigem atenção redobrada. Recomendação médica também indica o uso de soro fisiológico para a limpeza das vias aéreas.

LISTA DE CIDADES COM ALERTA

Alcinópolis

Anaurilândia

Aparecida do Taboado

Aquidauana

Bandeirantes

Bataguassu

Brasilândia

Camapuã

Campo Grande

Cassilândia

Chapadão do Sul

Corguinho

Corumbá

Costa Rica

Coxim

Dois Irmãos Do Buriti

Figueirão

Inocência

Jaraguari

Nova Alvorada do Sul

Nova Andradina

Paranaíba

Paraíso das Águas

Pedro Gomes

Ribas do Rio Pardo

Rio Negro

Rio Verde de Mato Grosso

Rochedo

Santa Rita do Pardo

Selvíria

Sidrolândia

Sonora

São Gabriel do Oeste

Terenos

Três Lagoas

Água Clara