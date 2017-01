SEGURANÇA Rio Brilhante terá base do Corpo de Bombeiros até fim do semestre Prefeitura disponibilizará prédio e corporação fornecerá oito militares

Rio Brilhante – distante 164 km de Campo Grande – terá base do Corpo de Bombeiros. A parceria firmada entre a corporação e o município foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado.

Conforme o subcomandante geral da Corporação, coronel Joilson Alves do Amaral, a previsão é que as atividades comecem a funcionar na cidade ainda no primeiro semestre de 2017. “Com esse convênio de intenções firmado, o próximo passo é a seleção de pessoal da prefeitura para trabalhar com os bombeiros, o treinamento desse pessoal e adequação do prédio oferecido pela prefeitura para o funcionamento da Seção Comunitária”, disse.

Oito militares do Corpo de Bombeiros irão atuar em Rio Brilhante.

A parceria, por meio do projeto Seção Comunitária de Bombeiros Militar (SCBM), objetiva oferecer atividades de bombeiro militar em Rio Brilhante, como combate a incêndios, busca e salvamentos diversos, atendimento a ocorrências pré-hospitalares, prevenções e atividades de defesa civil. Nesse contexto, a prefeitura disponibiliza a estrutura física do quartel e a Corporação fornece os militares e equipamentos para atendimento.