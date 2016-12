BATAYPORÃ Casa é destruída por chamas e vítima suspeita de incêndio criminoso Causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil

Uma casa ficou totalmente destruída ao ser tomada por chamas na tarde deste sábado, em Batayporã. Causas ainda serão apuradas pela polícia, mas informações preliminares indicam que incêndio foi criminoso.

De acordo com o site Nova Notícias, no momento do ocorrido não haviam ninguém na residência. Principal suspeita da proprietária, seria que o companheiro provocou as chamas.

Ele havia sido encaminhado pela Polícia Militar à delegacia de manhã depois de uma discussão familiar e foi liberado em seguida.

Um caminhão pipa da prefeitura chegou a ir ao local, mas não evitou que as chamas destruísse o imóvel. Em seguida, viaturas do Corpo de Bombeiros foi acionado, até que incêndio fosse combatido.