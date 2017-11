CCR MSvias Repasse mensal de impostos pagos chega a R$ 2 milhões O valor corresponde a 5% do que é arrecadado dos pedágios e obras realizadas

A concessionária responsável pela administração da BR-163, a CCR MSvias, divulgou nesta quarta-feira (8) que fechou o mês de outubro com recolhimento total de R$ 20,2 milhões de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), repassados para prefeituras do Estado de Mato Grosso do Sul cortadas pela rodovia.

O valor equivale a aproximadamente R$ 2 milhões recolhidos todo mês e segundo o gestor de Atendimento da CCR MSVia, Fausto Camilotti, corresponde a 5% sobre os valores da arrecadação do pedágio e das obras realizadas, basicamente. O valor é distribuído de acordo com a quilometragem de cada cidade cortada pela BR-163/MS na soma dos dois sentidos.

"Esse dinheiro tem sido fundamental para várias cidades conduzirem seus programas de obras e serviços e demonstra a importância da concessão", diz Camilotti. "A Concessionária não só salva vidas, mas também realiza melhoramentos, faz atendimento 24 horas, monitora a rodovia e contribui com o desenvolvimento das cidades, recolhendo impostos".

A Concessionária administra desde abril de 2014, as operações da rodovia que totaliza 845,4 quilômetros de extensão e cruza o estado de Mato Grosso do Sul entre as divisas do Mato Grosso e Paraná, passando por 21 cidades e servindo a mais de 1,3 milhão de habitantes.