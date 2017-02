Itaporã Bandidos usam moto e roubam

relojoaria em centro da cidade Funcionários e proprietários não foram feridos

Assalto assustou funcionários e clientes em uma relojoaria na manhã de hoje no Centro de Itaporã. A loja não informou o prejuízo causado pelos assaltantes.

Segundo o site Ferrari News, dois homens invadiram o comércio anunciando o assalto, pediram joias e relógios ameaçando os funcionários e o proprietário da loja.

Em seguida, os dois fugiram em uma motocicleta de cor escura com a placa coberta para dificultar a identificação. Por conta do crime, os funcionários foram liberados do serviço e o proprietário da loja não quis dar entrevista.

A polícia de Itaporã realizou buscas atrás dos homens, mas até agora ninguém foi encontrado. As câmeras de seguranças foram analisadas e a polícia continua investigando o caso.