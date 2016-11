ADIADO Relatório final da CPI das vacinas

é adiado para a próxima semana Viagem de vereador integrante do colegiado resultou no adiamento

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Vacinas, criada na Câmara Municipal para apurar o sumiço de doses das vacinas contra Influenza H1N1 da rede pública de saúde, adiou para a próxima terça-feira (29) a apresentação do relatório final, que seria divulgado amanhã (25).

Motivo da suspensão foi a viagem oficial do vereador e engenheiro Edson Shimabukuro (PTB), integrante do colegiado. Entretanto, o local e horário da CPI permanecem os mesmos que o anterior, às 13h, no Plenário Edroim Revertido, na sede da Câmara.

O vereador Lívio Leite (PSDB) entregou a documentação final dos trabalhos na última segunda-feira (21) ao presidente da CPI, o vereador Marcos Alex (PT). Durante a CPI, foram realizadas quatro oitivas, além da análise de documentação enviada pelos órgãos de produção e controle das vacinas, e pela própria Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Conforme o relator, os trabalhos foram estritamente técnicos e esbarraram na morosidade para prestação de informações por parte do município. Nada, no entanto, que impedisse a conclusão do relatório.

Visando “cobrir todas as esferas” os dados foram fundamentados com os representantes da Secretaria Municipal de Saúde junto ao Governo Estadual e Federal.

“Tivemos dificuldades, principalmente em função do fornecimento dos dados, atrasos e prorrogações de prazos. Isso atrasou os trabalhos da CPI, mas concluímos um relatório que é propositivo para que se evitem futuros problemas”, relatou o vereador Dr. Lívio.