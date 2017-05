Agenda Reinaldo Azambuja entrega viaturas hoje em Dourados Governador terá primeira agenda pública depois das denúncias de executivo da JBS

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) terá agenda hoje em Dourados, onde participa da entrega de 32 viaturas para oito municípios da região. A solenidade será, nesta manhã, no salão de eventos do sindicato rural da cidade, localizado na Rua Valério Fabiano, no Jardim Alhambra. Ele também visita a 53ª Expoagro.

Essa é a primeira agenda pública do governador depois da divulgação da delação premiada do empresário Wesley Batista, um dos donos da JBS, que o apontou como beneficiário do pagamento de propinas em troca de redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ontem, segundo assessoria, ele estava em Brasília.

Diante das denúncias, Azambuja publicou nota afirmando que o documento de incentivos fiscais foi assinado dentro da legalidade estabelecida pela política de incentivos estadual. “Em relação à declaração de que recebi aproximadamente R$ 10 milhões dos empresários, informo que o valor exato é de R$ 10,5 milhões repassados pelo PSDB nacional e que constam regularmente declarados na prestação de contas eleitoral de minha candidatura em 2014”. Ele ainda enfatizou que apoia as investigações e se coloca à disposição da Justiça.

Viaturas

As entregas fazem parte do programa MS Mais Seguro, para investimentos em segurança pública que somam R$ 114 milhões para compras de viaturas, armamentos, equipamentos radiocomunicação e reformas.

Serão beneficiadas com viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros as cidades de Dourados (18 carros), Caarapó (3), Douradina (1), Laguna Carapã (1), Itaporã (1), Fátima do Sul (4), Rio Brilhante (3) e Vicentina (1). Do total de carros, 14 vão para a Polícia Militar, 13 para a Polícia Civil e cinco para o Corpo de Bombeiros.