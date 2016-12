SEGURANÇA Região de MS alvo de quadrilhas do

"novo cangaço" recebe reforço policial Recentemente, quatro municípios foram alvo desta modalidade criminal

Localização estratégica e falta de estrutura de segurança são “atrativos” para os bandidos atuarem em Sonora (MS) – cidade localizada no extremo norte de Mato Grosso do Sul. Para prevenir ataques do “novo cangaço” (modalidade criminal em que quadrilha entra em cidades pequenas para explodir e roubar bancos), equipes do Departamento de Operações da Fronteira (DOF) realizam ações de fiscalização na região.

Em abril, cerca de 15 bandidos armados com fuzis e submetralhadoras explodiram caixas do Banco do Brasil do município. Enquanto o roubo era realizado, outra parte do grupo atirava contra o Batalhão da Polícia Militar, encurralando os policiais e destruindo viaturas.

Além de atuar com objetivo de coibir este tipo de crime que coloca em risco a vida da população, equipes do DOF também atuam para barrar o tráfico de drogas e roubo de veículos.

O delegado Fábio Peró, da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) descreveu o grupo envolvido na explosão do banco. “Eles agem com extrema violência, são perigosos e andam fortemente armados”, disse Peró, informando que os criminosos também estão envolvidos em explosão de carros-fortes no Norte e Nordeste do país.

OUTRAS AÇÕES

Em novembro, outra agência do Banco do Brasil foi alvo de criminosos em Pedro Gomes, cidade localizada a 77 km de Sonora. A ação foi similar: grupo fortemente armado invadiu a cidade, explodiu caixas eletrônicos, disparou várias vezes para intimidar. Em janeiro, Alcinópolis, também na mesma região, teve agência do Bradesco furtada. Um mês antes, Selvíria também foi alvo de grupo criminoso que roubou banco.

NOVA ATUAÇÃO

Apesar de ter sido criado par atuar na fronteira, o governo do Estado publicou decreto alterando o regimento da corporação, permitindo que atue na região, inclusive com policiamento urbano e rodoviário.