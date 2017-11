ventos fortes Região central do Estado deve

ter pancadas de chuva hoje Cemtec informou que há risco de descargas elétricas

As pancadas de chuva estão previstas para acontecer em Campo Grande no final da tarde de hoje. O Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) divulgou que haverá rajadas de vento e descargas elétricas.

Além da Capital, outras cidades da região central do Estado devem ter o mesmo registro de situação climática.

Conforme o Cemtec, a característica de pancada de chuva é que ela acontece quase sempre no final da tarde e ocorre devido a formação de nuvens convectivas locais. A umidade e temperatura influenciam na formação dessas nuvens.

"Aqui em Campo Grande, por exemplo, em muitos bairros foram registrados alguma pancada de chuva rápida porém em pontos isolados (nesta quinta). Para domingo, é previsto a passagem de uma frente fria e essa trará chuva generalizada em todas as regiões do Estado", divulgou nota do Cemtec.

Apesar das rajadas de vento que podem ser fortes, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não previu risco de temporal.