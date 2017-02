EDUCAÇÃO Reestruturação tira literatura da grade e disciplina será integrada com português Professores que lecionavam literatura serão lotados em língua portuguesa

Organização curricular do ensino médio nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul excluiu da grade a disciplina de literatura, que será integrada ao ensino de língua portuguesa no ano letivo de 2017.

Regime escolar para o ano foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado.

Conforme a publicação, na reestruturação da área de linguagens, objetivo é integrar disciplina de língua portuguesa com literatura, reorganizando os conteúdos. Dessa forma, professores que lecionavam literatura serão lotados em língua portuguesa.

Carga horária dos ensinos fundamental e médio é de, no mínimo, 800 horas, distribuídas nos 200 dias letivos.

Currículo do ensino fundamental, com duração de nove anos, abrange estudantes dos seis aos 14 anos, além dos que não tiveram oportunidade de frequentar a escola nesta faixa etária.

Grade curricular é composta por língua portuguesa, matemática, história, geografia, arte, educação física e língua estrangeira. Nos anos finais do ensino fundamental, estudante pode optar por cursar ensino religioso.

Já o ensino médio tem duração de três anos e as disciplinas de língua portuguesa, arte, educação física, língua estrangeira, física, química, biologia, matemática, geografia, história, filosofia e sociologia.

Para aprovação é exigida frequência mínima de 75% do total de horas letivas, computadas no fim do ano. Aluno que não obtiver frequência mínima exigida será automaticamente reprovado, independente do aproveitamento obtido nas disciplinas.