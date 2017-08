Obras Reestruturação de ruas e rodovia no interior terá investimento de R$ 4,9 milhões Obras serão realizadas em Maracaju e Três Lagoas

Obras de reestrututação de pavimento de ruas e rodovia em Maracaju e Três Lagoas terá investimento de R$ 4,9 milhões. Resultado das licitações foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Licitações para reestruturação de pavimento e de vias urbanas e rodovias de Maracaju e Três Lagoas totalizaram R$ 4,9 milhões

Segundo a publicação, diversas ruas da área central de Maracaju terão restauração funcional do pavimento, no valor de R$ 3,4 milhões.

Já Três Lagoas receberá a implantação, cascalhamento e drenagem de pontos críticos de rodovia municipal, no trecho do entroncamento da MS-377 e da BR-262, em extensão de 27,60 quilômetros, com investimento de R$ 1,5 milhão.

De acordo com a Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul), ordem de serviço para início das obras será determinada assim que finalizarem os trâmites contratuais com as empresas vencedoras.