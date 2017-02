CONFUSÃO Jovem tem dentes e osso do rosto quebrado após discussão em grupo de WhatsApp Vítima foi agredida em sorveteria de Rio Brilhante

Jovem de 20 anos teve dentes e osso do rosto quebrados depois de ser agredido, na noite de ontem, em sorveteria de Rio Brilhante. Ele foi espancado porque teria se recusado a ajudar financeiramente outro rapaz, 21, que teve motocicleta apreendida em decorrência de multas em atraso.

Na delegacia, a vítima contou que, há quatro meses, estava em festa juntamente com o agressor, quando a Polícia Militar foi acionada para atender denúncia de barulho. Os militares foram ao local e acabaram apreendendo a motocicleta do suspeito, com problemas na documentação.

Esta semana, o agressor criou grupo no Whatsapp solicitando ajuda financeira das pessoas que estavam na festa. Ele insinuou que se não tivesse participado da confraternização, a moto dele não teria sido apreendida pela polícia. Jovem disse que não poderia ajudar foi ameaçado.

Ontem, a vítima estava com a namorada em sorveteria da Rua Benjamin Constant, quando o suspeito chegou e o agrediu com capacete de moto e soco inglês.

Ele teve de levar oito pontos no rosto e fraturou o osso abaixo do nariz, além de ter dois dentes quebrados e quatro trincados.

A polícia tem identificação do agressor, mas ele ainda não está preso. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.