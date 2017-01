Licitações Recuperação de asfalto em cinco

cidades custará R$ 9,5 milhões Resultado de licitações foi publicado hoje

Quatro processos licitatórios iniciados nos últimos meses tiveram resultados divulgados nesta quinta-feira. Para recuperar e fazer pavimentação asfáltica em cinco cidades o Governo do Estado irá gastar R$ 9,5 milhões.

As empresas Poli Construções e Terraplanagem, Usimix, Sete Engenharia e Construtora Roncone venceram as licitações e devem fazer os serviços nas cidades de Rio Verde, Aquidauana, Corumbá, Coxim e Juti.

Com a divulgação do resultado das concorrências, há prazo para alguma empresa recorrer do resultado e a partir daí ficará definido o início e cronograma das obras.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos é responsável pela contratação das empresas.