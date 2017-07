Interior Recapeamento de acesso a Bonito

custará R$ 10,8 milhões

Trecho de 14 quilômetros da MS-178, que liga a zona urbana de Bonito ao aeroporto do município será restaurado.

A obra, que será anunciada hoje pelo governador Reinaldo Azambuja, custará R$ 10,8 milhões aos cofres públicos. A grande maioria dos turistas que têm Bonito como destino utizam a rodovia como entrada principal.

Entre as novas obras que estão previstas para a cidade também estão ações de infraestrutura urbana (R$ 2,2 milhões) e a construção de um novo quartel do Corpo de Bombeiros.

Estes novos empreendimentos serão lançados durante a abertura do Festival de Inverno de Bonito, um dos principais eventos do calendário cultural do Estado. Na restauração dos 14 quilômetros da MS-178 está prevista a revitalização da ciclovia que liga vários pontos turísticos, entre eles o Balneário Municipal, à zona urbana.

No momento, há pelo menos duas obras em andamento na região: a pavimentação da rodovia que liga a MS-178 à rodovia BR-267, que facilitará o acesso a Porto Murtinho.

Também há outra frente de pavimentação na MS-382. O total investido na região, entre recursos estaduais e federais, é de R$ 41 milhões.