Não resistiu Rapaz sai em defesa do pai que

brigou em bar e mata homem Crime foi no sábado e vítima morreu em hospital nesta manhã

Jafe Miguel de Oliveira, de 46 anos, morreu hoje de manhã em hospital de Dourados para onde foi levado depois de ser baleado por Pedro Henrique Lopes, de 18 anos. Crime aconteceu no final da noite do último sábado (4), em bar localizado no distrito de Amandina, na cidade de Ivinhema.

Conforme o site IviNotícias, Pedro Henrique atirou contra a vítima após ela se envolver em briga com o pai do rapaz, Claudinei Oliveira Lopes. Claudinei e Jafe entraram em luta corporal, ocasião em que quebraram copos e garrafas. Em seguida, o rapaz chegou no local e usou pistola para efetuar disparo.

Tiro atingiu o peito de Jafe e transfixou o tórax. Ele foi socorrido e encaminhado para hospital em Ivinhema, de onde foi transferido para unidade de saúde em Dourados, mas ainda assim não resistiu aos ferimentos.