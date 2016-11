VÍTIMA TINHA 20 ANOS Rapaz morre atropelado quando

trabalhava na recuperação de rodovia Luiz Felipe Macedo Cézar morreu ainda no local do acidente

Trágico acidente que acabou em morte envolveu rapaz que trabalhava em empresa terceirizada, prestando serviço ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Luiz Felipe Macedo Cézar, 20 anos, morreu atropelado por automóvel quando atuava com equipe na recuperação de trecho da BR-267, em Nova Alvorada do Sul. O acidente aconteceu na tarde de ontem.

De acordo com informações do Nova Alvorada Notícias, o autor do atropelamento foi homem, de 53 anos, que dirigia Gol. Para policiais, ele disse que recém havia almoçado e dormiu na direção. O automóvel que o homem dirigia invadiu trecho que estava sinalizado, à margem da rodovia, e atropelou Luiz Felipe que estava trabalhando e morreu antes da chegada de socorro.

O rapaz morava em Curitiba (PR) e era funcionário de empresa terceirizada, que presta serviço ao DNIT. Depois de atingir o trabalhador, o carro ainda invadiu estacionamento de comércio na região e parou somente ao bater em árvore, cerca de 50 metros do local do atropelamento.

Conforme a notícia, o motorista não sofreu ferimentos decorrentes do acidente, mas precisou ser levado para hospital porque foi agredido por colegas de trabalho de Luiz Felipe e sofreu lesões no rosto. O homem vai responder a processo na Justiça por morte no trânsito, sem intenção.