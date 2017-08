Lesão Rapaz esfaqueado durante briga na família pede ajuda em quartel dos Bombeiros Jovem estava com corte profundo na mão esquerda

Rapaz de 24 anos foi esfaqueado durante desentendimento familiar e procurou ajuda no quartel do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Caso aconteceu ontem à tarde, na cidade de Corumbá.

Conforme os militares, vítima foi esfaqueada na mão esquerda e disse que a lesão aconteceu durante briga na família. Jovem foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro do hospital municipal.