OSTENTAÇÃO Rapaz é preso com R$ 300 mil,

armas e drone em quarto de hotel No local também foram encontrados relógio, droga e quantia em dólar

Vitor Augusto Veronez de Souza, de 20 anos, foi preso, na manhã de hoje, dentro de quarto de hotel, em Naviraí, com mais de R$ 300 mil, pistola, munições e drogas. Após denúncia de que quatro pessoas, sendo dois casais, teriam alugado um quarto, no domingo (12), a Polícia Civil passou a investigar e prendeu o rapaz em flagrante.

Durante vistoria no local, a polícia encontrou trouxinha com 21 gramas de cocaína, uma pistola calibre .40 com munição suprimida, dois carregadores do mesmo calibre, 63 munições calibre .40 intactas, três acessórios de arma de fogo do tipo mira laser, dois simulacros de arma de fogo, um relógio, um drone, um notebook, uma caixa de remédio do tipo Ritalina, uma mochila, 20 dólares e R$ 301.555,00 mil em dinheiro.

As apreensões foram encaminhadas para a 1º Delegacia de Polícia (DP) e o delegado determinou depósito judicial de todo o dinheiro, de acordo com informações do site Tá Na Mídia Naviraí.

APREENSÃO

Na noite de ontem, por volta das 19h, um dos casais foi abordado em veículo BMW X6 M GZ01, com placas de Itajaí (SC), avaliado em R$ 400 mil. Após buscas no interior do veículo a polícia encontrou uma arma de fogo, três porções de cocaína que pesaram 42 gramas, R$ 758 e mais 161 dólares.

Victor Augusto Veronez de Souza, de 20 anos, morador de Londrina, no Paraná, confirmou à polícia que, além do carro, o que estava dentro do veículo, era de propriedade dele. O rapaz foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Nas redes sociais Victor ostentava boa vida com fotos de viagens ao exterior. Informações preliminares apontam que o carro usado no momento da prisão teria sido comprado de um jogador de futebol.

Polícia investiga a procedência do dinheiro e o segundo casal hospedado no quarto de hotel.