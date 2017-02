Porto Murtinho Jovem de 18 anos é esfaqueado a caminho de clube de cidade Vítima teve perfurações no tórax, pescoço e ombro

Rapaz de 18 anos foi abordado pelas costas e esfaqueado na madrugada de ontem (27) enquanto seguia para um antigo clube, na rua General Cândido Mariano em Porto Murtinho. O autor do ferimento fugiu do local e não foi encontrado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi abordada pelas costas por outro jovem de 19 anos. A vítima foi ferida com vários golpes de faca no tórax. A vítima conhecia o autor, mas não foi informado o motivo da tentativa de homicídio.

O jovem foi encaminhado para o hospital mais próximo com duas perfurações no tórax, além de perfurações no pescoço e ombro. Foram realizadas buscas pelo autor, mas ninguém foi encontrado.